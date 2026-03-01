Рейтинг@Mail.ru
Авианосец США после удара покинул расположение, заявил КСИР - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 01.03.2026 (обновлено: 22:55 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/ksir-2077743572.html
Авианосец США после удара покинул расположение, заявил КСИР
Авианосец США после удара покинул расположение, заявил КСИР - РИА Новости, 01.03.2026
Авианосец США после удара покинул расположение, заявил КСИР
Авианосец США "Авраам Линкольн" в результате иранского удара был вынужден покинуть район своего местоположения и направиться в сторону Индийского океана,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:52:00+03:00
2026-03-01T22:55:00+03:00
сша
индийский океан
авраам линкольн
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070703740_0:134:2577:1584_1920x0_80_0_0_408661b32abf348ecb2e0b804fcd65ac.jpg
https://ria.ru/20260301/vks-2077743433.html
сша
индийский океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070703740_143:0:2434:1718_1920x0_80_0_0_18b4d1e911efd1eac89978362d65e018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, индийский океан, авраам линкольн, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
США, Индийский океан, Авраам Линкольн, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Авианосец США после удара покинул расположение, заявил КСИР

КСИР: авианосец США после удара покинул расположение

© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian KiblerАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian Kibler
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Авианосец США "Авраам Линкольн" в результате иранского удара был вынужден покинуть район своего местоположения и направиться в сторону Индийского океана, сообщает пресс-служба КСИР.
"После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию", - приводит сообщение пресс-службы иранская гостелерадиокомпания IRIB.
КСИР отметил, что атаковал авианосец при помощи четырех крылатых ракет.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ВКС Ирана уничтожили систему ПРО THAAD в Эр-Рувайсе
Вчера, 22:49
 
СШАИндийский океанАвраам ЛинкольнВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала