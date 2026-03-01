В КСИР назначили нового командующего

Рейтинг@Mail.ru
10:54 01.03.2026
Командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана назначен Ахмад Вахиди, занимавший ранее пост советника, сообщило иранское агентство Khabar Online. РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, али шамхани, израиль, сша, иран
Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Али Шамхани, Израиль, США, Иран
© REUTERS / IRGC via Wana News AgencyВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана назначен Ахмад Вахиди, занимавший ранее пост советника, сообщило иранское агентство Khabar Online.
Он был назначен вместо погибшего Мохаммада Пакпура.
Ранее Иран подтвердил гибель высшего командования вооруженных сил Ирана в ходе ударов США и Израиля, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который является главнокомандующим вооруженных сил Ирана.
Также погибли начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
