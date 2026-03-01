https://ria.ru/20260301/ksir-2077618049.html
В КСИР назначили нового командующего
Командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана назначен Ахмад Вахиди, занимавший ранее пост советника, сообщило иранское агентство Khabar Online. РИА Новости, 01.03.2026
Khabar Online: командующим КСИР Ирана назначили Ахмада Вахиди