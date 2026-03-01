Рейтинг@Mail.ru
23:43 01.03.2026
Развожаев сообщил о восстановлении электроэнергии в Севастополе
республика крым
михаил развожаев
севастополь
происшествия
республика крым, михаил развожаев, севастополь, происшествия
Республика Крым, Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Свет после сбоя в энергосистеме Крыма подали во все районы Севастополя, сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил, что в Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии из-за аварии в энергосистеме Крыма.
"По состоянию на 22:37 во всех районах уже есть свет" , - сообщил Развожаев в канале на платформе Мах.
Республика КрымМихаил РазвожаевСевастопольПроисшествия
 
 
