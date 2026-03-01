https://ria.ru/20260301/krym-2077749889.html
Развожаев сообщил о восстановлении электроэнергии в Севастополе
Развожаев сообщил о восстановлении электроэнергии в Севастополе
Свет после сбоя в энергосистеме Крыма подали во все районы Севастополя, сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.03.2026
