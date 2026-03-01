Отмена рейсов в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Организованная группа туристов из Крыма ждет открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию из Дубая, где они отдыхали, сообщила РИА Новости представитель туристического оператора, занимающегося выездным туризмом в ОАЭ и другие страны.

"Это организованный туризм, наша группа - 15 человек из Крыма . Они в Дубае , не успели вылететь и сейчас ждут рейса, когда откроют небо", - рассказала собеседник агентства.

По ее словам, туроператор в ОАЭ продлевает проживание туристам за свой счет, а билеты удалось аннулировать без штрафов.

Собеседница подчеркнула, что туристы сохраняют спокойствие, они сообщали о хлопках при работе ПВО. Турфирма поддерживает с ними связь.

Представитель туроператора уточнила, что рейс должен будет вылететь из Дубая в Сочи или Краснодар , откуда туристы будут доставлены в Крым.

"Там находится и наш сотрудник, держим и с ним связь, дали им памятки и контакты гидов принимающей стороны, ждем, завтра ближайший рейс, смотрим за информацией", - сказала представитель фирмы.