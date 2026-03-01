https://ria.ru/20260301/krym-2077746973.html
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию
2026-03-01T23:18:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Организованная группа туристов из Крыма ждет открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию из Дубая, где они отдыхали, сообщила РИА Новости представитель туристического оператора, занимающегося выездным туризмом в ОАЭ и другие страны.
"Это организованный туризм, наша группа - 15 человек из Крыма
. Они в Дубае
, не успели вылететь и сейчас ждут рейса, когда откроют небо", - рассказала собеседник агентства.
По ее словам, туроператор в ОАЭ
продлевает проживание туристам за свой счет, а билеты удалось аннулировать без штрафов.
Собеседница подчеркнула, что туристы сохраняют спокойствие, они сообщали о хлопках при работе ПВО. Турфирма поддерживает с ними связь.
Представитель туроператора уточнила, что рейс должен будет вылететь из Дубая в Сочи
или Краснодар
, откуда туристы будут доставлены в Крым.
"Там находится и наш сотрудник, держим и с ним связь, дали им памятки и контакты гидов принимающей стороны, ждем, завтра ближайший рейс, смотрим за информацией", - сказала представитель фирмы.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.