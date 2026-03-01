Рейтинг@Mail.ru
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию - РИА Новости, 01.03.2026
Туризм
 
23:18 01.03.2026
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию - РИА Новости, 01.03.2026
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию
Организованная группа туристов из Крыма ждет открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию из Дубая, где они отдыхали, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2026
Туризм, Республика Крым, ОАЭ, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию

РИА Новости: группа туристов из Крыма ждет открытия неба, чтобы вернуться из ОАЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Организованная группа туристов из Крыма ждет открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию из Дубая, где они отдыхали, сообщила РИА Новости представитель туристического оператора, занимающегося выездным туризмом в ОАЭ и другие страны.
"Это организованный туризм, наша группа - 15 человек из Крыма. Они в Дубае, не успели вылететь и сейчас ждут рейса, когда откроют небо", - рассказала собеседник агентства.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Вчера, 16:39
По ее словам, туроператор в ОАЭ продлевает проживание туристам за свой счет, а билеты удалось аннулировать без штрафов.
Собеседница подчеркнула, что туристы сохраняют спокойствие, они сообщали о хлопках при работе ПВО. Турфирма поддерживает с ними связь.
Представитель туроператора уточнила, что рейс должен будет вылететь из Дубая в Сочи или Краснодар, откуда туристы будут доставлены в Крым.
"Там находится и наш сотрудник, держим и с ним связь, дали им памятки и контакты гидов принимающей стороны, ждем, завтра ближайший рейс, смотрим за информацией", - сказала представитель фирмы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Ряд отелей в Дубае выселяют туристов после окончания тура
Вчера, 18:59
 
ТуризмРеспублика КрымОАЭДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
