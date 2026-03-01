https://ria.ru/20260301/krym-2077740758.html
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 01.03.2026
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП
Авария на магистральных ЛЭП привела к обесточиванию некоторых районов Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:28:00+03:00
2026-03-01T22:28:00+03:00
2026-03-01T23:24:00+03:00
происшествия
республика крым
олег крючков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076978423.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, олег крючков
Происшествия, Республика Крым, Олег Крючков
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП
Часть Крыма и Севастополя остались без света из-за аварии на магистральных ЛЭП