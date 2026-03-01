Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП
22:28 01.03.2026 (обновлено: 23:24 01.03.2026)
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП
Авария на магистральных ЛЭП привела к обесточиванию некоторых районов Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 01.03.2026
В Крыму начали восстановительные работы после аварии на ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Авария на магистральных ЛЭП привела к обесточиванию некоторых районов Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
"Произошла авария на магистральных электросетях. В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Проводятся восстановительные работы" , - написал Крючков в Telegram–канале.
Сбой в энергоснабжении был также зафиксирован в Севастополе.
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил рассмотреть корректировку тарифов на электричество в Якутии
26 февраля, 19:05
 
