https://ria.ru/20260301/krasnodar-2077619356.html
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.03.2026
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:03:00+03:00
2026-03-01T11:03:00+03:00
2026-03-01T11:03:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769258986_296:0:3932:2045_1920x0_80_0_0_386a8a129051fd6b38112e92561300b2.jpg
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769258986_751:0:3478:2045_1920x0_80_0_0_fa037bfdec58ce4ce71793465ab7a579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск судов