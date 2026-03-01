Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
11:03 01.03.2026
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
краснодар
2026
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
Транспортировка багажа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Транспортировка багажа. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Краснодара, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
Краснодар
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Заголовок открываемого материала