Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью - РИА Новости, 01.03.2026
13:27 01.03.2026 (обновлено: 13:32 01.03.2026)
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью - РИА Новости, 01.03.2026
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью
Двое из пяти туристов, которых продолжают искать в Прикамье, ушли пешком за помощью, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:27:00+03:00
2026-03-01T13:32:00+03:00
2026
следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью

СК: двое из пяти туристов, пропавших в Прикамье, ушли пешком за помощью

Поиск пропавших туристов в Пермском крае
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Архивное фото
УФА, 1 мар - РИА Новости. Двое из пяти туристов, которых продолжают искать в Прикамье, ушли пешком за помощью, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.
"В ходе поисковых мероприятий в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка обнаружены тела двоих мужчин. Еще один из пропавших туристов найден живым. Принимаются меры по его эвакуации и оказанию квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
"По предварительной информации, еще двое мужчин ранее ушли пешком за помощью. Их поиски продолжаются", - следует из релиза СУСК РФ по Пермскому краю.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
