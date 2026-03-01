https://ria.ru/20260301/kotorye-2077648801.html
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью - РИА Новости, 01.03.2026
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью
Двое из пяти туристов, которых продолжают искать в Прикамье, ушли пешком за помощью, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 01.03.2026
Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью
СК: двое из пяти туристов, пропавших в Прикамье, ушли пешком за помощью