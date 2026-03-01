Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов ушли пешком за помощью

"В ходе поисковых мероприятий в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка обнаружены тела двоих мужчин. Еще один из пропавших туристов найден живым. Принимаются меры по его эвакуации и оказанию квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.