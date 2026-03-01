Рейтинг@Mail.ru
США сообщили об ударе по иранскому кораблю "Джамаран"
01.03.2026
США сообщили об ударе по иранскому кораблю "Джамаран"
США атаковали иранский корвет класса "Джамаран" в начале операции против Ирана, корабль тонет, заявило в воскресенье Центральное командование ВС Соединенных... РИА Новости, 01.03.2026
США сообщили об ударе по иранскому кораблю "Джамаран"

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США атаковали иранский корвет класса "Джамаран" в начале операции против Ирана, корабль тонет, заявило в воскресенье Центральное командование ВС Соединенных Штатов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Иранский корвет класса "Джамаран" был атакован американскими войсками в начале операции "Эпическая ярость". В настоящее время корабль тонет", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Центральное командование уточнило, что корабль идет на дно Оманского залива у пирса в порту Чехбехар в Иране.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
