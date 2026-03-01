https://ria.ru/20260301/korabl-2077701102.html
США сообщили об ударе по иранскому кораблю "Джамаран"
США атаковали иранский корвет класса "Джамаран" в начале операции против Ирана, корабль тонет, заявило в воскресенье Центральное командование ВС Соединенных... РИА Новости, 01.03.2026
США сообщили об ударе по иранскому кораблю "Джамаран"
США утверждают, что во время операции ударили по иранскому кораблю "Джамаран"