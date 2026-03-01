Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может заработать более 9 миллионов рублей на билетах на мартовский концерт в Москве в случае солд-аута, выяснило РИА Новости.

Седьмого марта, в преддверии главного весеннего праздника, Shaman даст концерт на площадке "Барвиха Luxury Village", где представит сразу две программы "30 лет на сцене" и "Ты моя".

По данным РИА Новости, зал рассчитан более чем на 770 мест. Цены на билеты довольно демократичны и варьируются от 6 тысяч до 20 тысяч рублей. За неделю до проведения концерта проданы около 88% всех билетов.

В случае если Shaman соберет полный зал, выручка от продажи билетов составит более 9 миллионов рублей - без учета расходов на проведение концерта.