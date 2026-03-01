https://ria.ru/20260301/kontsert-2077577173.html
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта - РИА Новости, 01.03.2026
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может заработать более 9 миллионов рублей на билетах на мартовский концерт в Москве в случае солд-аута, выяснило... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:49:00+03:00
2026-03-01T04:49:00+03:00
2026-03-01T04:49:00+03:00
шоубиз
россия
новомосковск (тульская область)
тульская область
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056839176_0:272:3156:2047_1920x0_80_0_0_3ecc7f11dac9d8008d81fb3a71560a58.jpg
https://ria.ru/20260222/kontsert-2076038644.html
https://ria.ru/20260211/butman-2073729626.html
россия
новомосковск (тульская область)
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056839176_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_2acde7b2f914811d94d2bf15c75bc86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новомосковск (тульская область), тульская область, вциом
Шоубиз, Россия, Новомосковск (Тульская область), Тульская область, ВЦИОМ
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
РИА Новости: Shaman получит девять миллионов рублей за концерт накануне 8 Марта
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может заработать более 9 миллионов рублей на билетах на мартовский концерт в Москве в случае солд-аута, выяснило РИА Новости.
Седьмого марта, в преддверии главного весеннего праздника, Shaman даст концерт на площадке "Барвиха Luxury Village", где представит сразу две программы "30 лет на сцене" и "Ты моя".
По данным РИА Новости, зал рассчитан более чем на 770 мест. Цены на билеты довольно демократичны и варьируются от 6 тысяч до 20 тысяч рублей. За неделю до проведения концерта проданы около 88% всех билетов.
В случае если Shaman соберет полный зал, выручка от продажи билетов составит более 9 миллионов рублей - без учета расходов на проведение концерта.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области
. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России
. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября 2025 года на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ
, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.