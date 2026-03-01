Рейтинг@Mail.ru
04:49 01.03.2026
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта - РИА Новости, 01.03.2026
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может заработать более 9 миллионов рублей на билетах на мартовский концерт в Москве в случае солд-аута, выяснило... РИА Новости, 01.03.2026
россия, новомосковск (тульская область), тульская область, вциом
Шоубиз, Россия, Новомосковск (Тульская область), Тульская область, ВЦИОМ
Стало известно, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта

РИА Новости: Shaman получит девять миллионов рублей за концерт накануне 8 Марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может заработать более 9 миллионов рублей на билетах на мартовский концерт в Москве в случае солд-аута, выяснило РИА Новости.
Седьмого марта, в преддверии главного весеннего праздника, Shaman даст концерт на площадке "Барвиха Luxury Village", где представит сразу две программы "30 лет на сцене" и "Ты моя".
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в баре в Москве
22 февраля, 04:18
По данным РИА Новости, зал рассчитан более чем на 770 мест. Цены на билеты довольно демократичны и варьируются от 6 тысяч до 20 тысяч рублей. За неделю до проведения концерта проданы около 88% всех билетов.
В случае если Shaman соберет полный зал, выручка от продажи билетов составит более 9 миллионов рублей - без учета расходов на проведение концерта.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября 2025 года на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей
11 февраля, 17:58
 
ШоубизРоссияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьВЦИОМ
 
 
