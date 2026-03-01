https://ria.ru/20260301/konsulstvo-2077623257.html
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
