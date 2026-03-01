Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
11:28 01.03.2026 (обновлено: 11:37 01.03.2026)
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
сша
карачи
пакистан
в мире
израиль
али хаменеи
Cолдаты открыли огонь по протестующим у консульства США в Карачи
Cолдаты открыли огонь по протестующим у консульства США в Карачи
СМИ: в Карачи в столкновениях возле консульства США погибли девять человек

Geo: в столкновениях у консульства США в Карачи погибли не менее девяти человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo.
Ранее телеканал сообщал о восьми погибших.
"По меньшей мере девять человек погибли и 18 получили ранения в результате эскалации насилия возле консульства США в Карачи в воскресенье во время столкновений между полицией и демонстрантами, протестовавшими против ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи", - сообщил телеканал со ссылкой на представителей больницы Карачи.
В тоже время, как отмечает телеканал Dawn, в результате столкновений пострадали не менее 20 человек.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера
Вчера, 10:11
 
Военная операция США и Израиля против ИранаСШАКарачиПакистанВ миреИзраильАли Хаменеи
 
 
