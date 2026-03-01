Рейтинг@Mail.ru
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны - РИА Новости, 01.03.2026
03:12 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/konflikt-2077571718.html
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны - РИА Новости, 01.03.2026
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны
Конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны, сообщил РИА Новости иранский военный источник. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:12:00+03:00
2026-03-01T03:12:00+03:00
в мире, сша, иран, израиль, авраам линкольн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Авраам Линкольн, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны

РИА Новости: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны, сообщил РИА Новости иранский военный источник.
"Американские базы в регионе в настоящий момент не могут функционировать, есть только военно-морские силы США, по первому кораблю которых мы сегодня ударили. На практике началась морская война и закрытие Ормузского пролива", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что США тратят около 25 миллионов долларов только на авианосец "Авраам Линкольн", и по этой причине Вашингтон не способен вести длительную войну с Ираном.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранИзраильАвраам ЛинкольнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
