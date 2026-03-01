Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая осудил убийство Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
13:58 01.03.2026
МИД Китая осудил убийство Хаменеи
в мире, иран, китай, ближний восток, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Китай, Ближний Восток, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Китая осудил убийство Хаменеи

МИД КНР выразил решительный протест и строгое осуждение из-за убийства Хаменеи

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попрало цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, Китай выражает решительный протест и строгое осуждение, говорится в заявлении МИД КНР.

В заявлении китайского ведомства подчеркивается, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи также серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.
"Китай выражает решительный протест в этой связи и строго осуждает это", - говорится в заявлении.
В МИД КНР ранее призвали к немедленному прекращению военных действий, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и совместной защите мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
