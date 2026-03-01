МИД Китая осудил убийство Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попрало цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, Китай выражает решительный протест и строгое осуждение, говорится в заявлении МИД КНР.

