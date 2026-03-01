МИД Китая осудил убийство Хаменеи

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попрало цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, Китай выражает решительный протест и строгое осуждение, говорится в заявлении МИД КНР.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В заявлении китайского ведомства подчеркивается, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи также серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.
"Китай выражает решительный протест в этой связи и строго осуждает это", - говорится в заявлении.
В МИД КНР ранее призвали к немедленному прекращению военных действий, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и совместной защите мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.