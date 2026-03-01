https://ria.ru/20260301/klienty-2077631721.html
Авиакомпании вернули россиянам более четырех тысяч авиабилетов
Авиакомпании вернули россиянам более четырех тысяч авиабилетов - РИА Новости, 01.03.2026
Авиакомпании вернули россиянам более четырех тысяч авиабилетов
Более 4 тысяч авиабилетов возвращены клиентами на фоне ситуации на Ближнем Востоке, они получили за них средства, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
Авиакомпании вернули россиянам более четырех тысяч авиабилетов
Более 4 тысяч авиабилетов вернули россиянам на фоне ситуации на Ближнем Востоке