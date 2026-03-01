Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/kitaj-2077600261.html
Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности
Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности - РИА Новости, 01.03.2026
Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности
Китай призывает своих граждан, находящихся в Иране, усилить меры личной безопасности и как можно скорее эвакуироваться в безопасные районы, следует из заявления РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:17:00+03:00
2026-03-01T09:17:00+03:00
в мире
китай
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20260301/kitaj-2077559988.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077531047.html
китай
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности

Китай призвал своих граждан срочно эвакуироваться в безопасные районы

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает своих граждан, находящихся в Иране, усилить меры личной безопасности и как можно скорее эвакуироваться в безопасные районы, следует из заявления МИД КНР.
"США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. МИД КНР, а также посольство и консульства КНР в Иране напоминают находящимся там китайским гражданам о необходимости внимательно следить за развитием ситуации, усилить меры личной безопасности и как можно скорее подходящими способами эвакуироваться в безопасные районы", — говорится в заявлении ведомства.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Вчера, 01:03
МИД КНР также сообщает, что на момент публикации уведомления для китайских граждан были открыты эвакуационные маршруты через наземные пограничные пункты пропуска в Азербайджан, Армению, Турцию и Ирак. Вместе с тем отмечается, что дипмиссии Китая в Иране и соседних странах окажут необходимую помощь в эвакуации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран находится в плотном контакте с Россией и Китаем, заявил МИД
28 февраля, 19:01
 
В миреКитайИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала