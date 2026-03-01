Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай призывает своих граждан, находящихся в Иране, усилить меры личной безопасности и как можно скорее эвакуироваться в безопасные районы, следует из заявления МИД КНР.
"США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. МИД КНР, а также посольство и консульства КНР в Иране напоминают находящимся там китайским гражданам о необходимости внимательно следить за развитием ситуации, усилить меры личной безопасности и как можно скорее подходящими способами эвакуироваться в безопасные районы", — говорится в заявлении ведомства.
МИД КНР также сообщает, что на момент публикации уведомления для китайских граждан были открыты эвакуационные маршруты через наземные пограничные пункты пропуска в Азербайджан, Армению, Турцию и Ирак. Вместе с тем отмечается, что дипмиссии Китая в Иране и соседних странах окажут необходимую помощь в эвакуации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
