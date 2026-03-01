https://ria.ru/20260301/kitaj-2077559988.html
Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
01.03.2026
Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Китай призывает немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке, решить разногласия можно лишь путем диалога и переговоров, заявил постоянный...
Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
ООН, 1 мар - РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке, решить разногласия можно лишь путем диалога и переговоров, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
"Китай призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - заявил Фу Цун на экстренном заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, а единственным выходом является урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и переговоров.