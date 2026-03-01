Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
01:03 01.03.2026
Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
в мире
китай
ближний восток
фу цун
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, китай, ближний восток, фу цун, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Ближний Восток, Фу Цун, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке, решить разногласия можно лишь путем диалога и переговоров, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
"Китай призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - заявил Фу Цун на экстренном заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, а единственным выходом является урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и переговоров.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ситуация на Ближнем Востоке катится в бездну, заявил глава МИД КНР
18 июня 2025, 19:20
 
В миреКитайБлижний ВостокФу ЦунООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
