Китай призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке

ООН, 1 мар - РИА Новости. Китай призывает немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке, решить разногласия можно лишь путем диалога и переговоров, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

Он отметил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, а единственным выходом является урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и переговоров.