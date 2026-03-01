https://ria.ru/20260301/kiev-2077649714.html
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем - РИА Новости, 01.03.2026
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем
Предоставление Парижем Киеву данных для нанесения ударов вглубь РФ является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:30:00+03:00
2026-03-01T13:30:00+03:00
2026-03-01T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
париж
дмитрий песков
жан-ноэль барро
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260301/sistemy-2077648922.html
россия
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, париж, дмитрий песков, жан-ноэль барро, павел зарубин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Жан-Ноэль Барро, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем
Песков осудил предоставление Францией данных для ударов по России