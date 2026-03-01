Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем - РИА Новости, 01.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 01.03.2026 (обновлено: 14:34 01.03.2026)
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем
Песков прокомментировал предоставление разведданных Киеву Парижем
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Предоставление Парижем Киеву данных для нанесения ударов вглубь РФ является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро признал, что Европа, в том числе Франция, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.
"Французская сторона официально заявила, что она предоставляет координаты и разведданные для нанесения удара вглубь России украинцам. Это было официальное заявление. Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
По словам Пескова, его поразила данная информация.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
У европейских стран отказали системы торможения, заявил Песков
