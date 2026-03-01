Киевский режим злорадствует над гибелью лидера Ирана

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Киевский режим злорадствует над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи в официальном аккаунте Украины в соцсети Х.
В посте аятоллу называют "диктатором, с чьей смертью ничего не сравнится".
Скриншот публикации в официальном аккаунте Украины в Х
Накануне Владимир Зеленский поддержал удары Штатов по Ирану и призвал "действовать решительно".
В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
После этого КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны. Они уже отчитались о нанесении ударов по 27 точкам, в том числе по базе Тель-Ноф, Генштабу ЦАХАЛ и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
