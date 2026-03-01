Медведев назвал убийство Хаменеи нарушением международного права

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи совершили в нарушение всех норм и принципов международного права, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Как сообщили в секретариате зампреда Совбеза, Медведев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану телеграмму с соболезнованиями в связи с убийством Хаменеи.
«
"Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции. Циничное злодеяние совершено в нарушение всех норм и принципов международного права, в том числе закрепленных в Уставе ООН", - подчеркнул Медведев.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Хаменеи погиб в своем офисе в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера иранское правительство объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия ИРИ в опубликованных заявлениях пообещали отомстить.