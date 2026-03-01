Медведев выразил соболезнования семье убитого Али Хаменеи

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Зампред Совбеза направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщил секретариат Медведева.
«
"Уважаемый господин президент, с глубоким прискорбием узнал о подлом убийстве верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, его родных и близких... Позвольте выразить искренние соболезнования членам семьи верховного руководителя страны, а также родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России попросил Пезешкиана передать дружественному народу Ирана слова поддержки и пожелания неизменной крепости духа перед лицом агрессии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.