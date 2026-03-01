Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования семье убитого Али Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 01.03.2026 (обновлено: 17:38 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/khamenei-2077695764.html
Медведев выразил соболезнования семье убитого Али Хаменеи
Медведев выразил соболезнования семье убитого Али Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Медведев выразил соболезнования семье убитого Али Хаменеи
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:19:00+03:00
2026-03-01T17:38:00+03:00
али хаменеи
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467314_0:130:2490:1531_1920x0_80_0_0_24bfbad918f48f3abfac89cc3b51c6a7.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467314_139:0:2352:1660_1920x0_80_0_0_4f3678e3ac92420dd759f25849918770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
али хаменеи, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Али Хаменеи, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Медведев выразил соболезнования семье убитого Али Хаменеи

Медведев выразил соболезнования семье Хаменеи и близким погибших мирных жителей

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Зампред Совбеза направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщил секретариат Медведева.
«
"Уважаемый господин президент, с глубоким прискорбием узнал о подлом убийстве верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, его родных и близких... Позвольте выразить искренние соболезнования членам семьи верховного руководителя страны, а также родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России попросил Пезешкиана передать дружественному народу Ирана слова поддержки и пожелания неизменной крепости духа перед лицом агрессии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
Али ХаменеиИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала