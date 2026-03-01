https://ria.ru/20260301/khamenei-2077695650.html
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи
Москва с возмущением и глубоким сожалением восприняла новости о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вследствие американо-израильских ударов,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:18:00+03:00
2026-03-01T17:18:00+03:00
2026-03-01T17:30:00+03:00
россия
москва
али хаменеи
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077695502.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, али хаменеи, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Москва, Али Хаменеи, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи
МИД России: Москва возмущена убийством аятоллы Хаменеи