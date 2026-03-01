Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 01.03.2026 (обновлено: 17:30 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/khamenei-2077695650.html
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи
Москва с возмущением и глубоким сожалением восприняла новости о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вследствие американо-израильских ударов,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:18:00+03:00
2026-03-01T17:30:00+03:00
россия
москва
али хаменеи
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077695502.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, али хаменеи, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Москва, Али Хаменеи, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД России прокомментировал известия о гибели Хаменеи

МИД России: Москва возмущена убийством аятоллы Хаменеи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва с возмущением и глубоким сожалением восприняла новости о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вследствие американо-израильских ударов, заявил в воскресенье МИД России.
"Известие о гибели верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
КСИР Ирана объявил о новом этапе ответной операции
Вчера, 17:18
 
РоссияМоскваАли ХаменеиВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала