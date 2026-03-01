Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах

В феврале 2024 года Владимир Путин объявил о запуске программы "Время героев". Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Программа стартовала 1 марта.
В феврале 2024 года Владимир Путин объявил о запуске программы "Время героев". Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Программа стартовала 1 марта.
"Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — сказал глава государства.
На фото: губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, а в 2024-м стал первым участником "Времени героев", возглавившим целую область. Награжден орденом Мужества.
"Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — сказал глава государства.
На фото: губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, а в 2024-м стал первым участником "Времени героев", возглавившим целую область. Награжден орденом Мужества.
За два года более 80 участников программы заняли новые должности.
На фото: помощник управляющего директора по развитию беспилотных систем корпорации "Ростех" Геннадий Новиков. За боевые заслуги награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За отвагу".
За два года более 80 участников программы заняли новые должности.
На фото: помощник управляющего директора по развитию беспилотных систем корпорации "Ростех" Геннадий Новиков. За боевые заслуги награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За отвагу".
Руководителем программы стала Мария Костюк — мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего при выполнении воинского долга в зоне СВО.
В ноябре 2024 года президент назначил ее исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области, а в сентябре 2025-го она победила на выборах в регионе.
Руководителем программы стала Мария Костюк — мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего при выполнении воинского долга в зоне СВО.
В ноябре 2024 года президент назначил ее исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области, а в сентябре 2025-го она победила на выборах в регионе.
Еще один участник "Времени героев" Артем Жога занимает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.
В 2014 году, после госпереворота на Украине, Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта" сперва под командованием Арсена Павлова (Моторолы), а затем — своего сына Владимира Жоги. В 2022-м, после гибели сына, возглавил подразделение.
Награжден орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Герой ДНР.
Еще один участник "Времени героев" Артем Жога занимает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.
В 2014 году, после госпереворота на Украине, Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта" сперва под командованием Арсена Павлова (Моторолы), а затем — своего сына Владимира Жоги. В 2022-м, после гибели сына, возглавил подразделение.
Награжден орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Герой ДНР.
В сентябре 2025 года заместителем председателя Государственного совета Республики Коми стал Станислав Кочев — гвардии лейтенант, Герой России. С первых дней СВО сражался на Украине. Летом 2023-го, во время контрнаступления ВСУ, его подразделение отличилось в районе Работино. Имя Кочева присвоено средней школе в Сыктывкаре.
В сентябре 2025 года заместителем председателя Государственного совета Республики Коми стал Станислав Кочев — гвардии лейтенант, Герой России. С первых дней СВО сражался на Украине. Летом 2023-го, во время контрнаступления ВСУ, его подразделение отличилось в районе Работино. Имя Кочева присвоено средней школе в Сыктывкаре.
Герой России Игорь Юргин командовал штурмовым отрядом мотострелкового полка. В сентябре 2024 года он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, а в мае 2025-го — директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения.
Герой России Игорь Юргин командовал штурмовым отрядом мотострелкового полка. В сентябре 2024 года он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, а в мае 2025-го — директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения.
Анатолий Сысоев участвовал в СВО с самого начала в феврале 2022 года. Проявил мужество и находчивость при выполнении заданий на различных направлениях. Под его руководством подразделению удалось срочно возвести понтонные переправы. Умелые действия подчиненных позволили избежать потерь как среди личного состава, так и среди гражданских.
В мае 2024-го получил медаль "Золотая Звезда" Героя России, а сентябре 2025-го стал помощником губернатора Тверской области.
Анатолий Сысоев участвовал в СВО с самого начала в феврале 2022 года. Проявил мужество и находчивость при выполнении заданий на различных направлениях. Под его руководством подразделению удалось срочно возвести понтонные переправы. Умелые действия подчиненных позволили избежать потерь как среди личного состава, так и среди гражданских.
В мае 2024-го получил медаль "Золотая Звезда" Героя России, а сентябре 2025-го стал помощником губернатора Тверской области.
Денис Диденко — военный в третьем поколении, прошел путь от офицера отдела анализа и обработки информации командно-разведывательного центра до заместителя командира батальона отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова. В феврале 2025-го назначен главным советником управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Денис Диденко — военный в третьем поколении, прошел путь от офицера отдела анализа и обработки информации командно-разведывательного центра до заместителя командира батальона отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова. В феврале 2025-го назначен главным советником управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Владимир Сайбель занимает пост заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД".
Кадровый офицер, осенью 2022 года был призван в армию во время частичной мобилизации. Выполнял боевые задачи в лесах Серебрянского лесничества в Луганской области. В июле 2023 года в одном из боев Сайбель был тяжело ранен, но продолжал командовать группой. Удостоен звания Героя России.
Владимир Сайбель занимает пост заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД".
Кадровый офицер, осенью 2022 года был призван в армию во время частичной мобилизации. Выполнял боевые задачи в лесах Серебрянского лесничества в Луганской области. В июле 2023 года в одном из боев Сайбель был тяжело ранен, но продолжал командовать группой. Удостоен звания Героя России.
Алексей Савин — руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Кемеровской области, член региональной Общественной палаты. Был дважды ранен, награжден двумя медалями "За отвагу". При вторжении ВСУ в Курскую область возглавил добровольческий отряд Ассоциации ветеранов СВО, занимался эвакуацией мирного населения.
Алексей Савин — руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Кемеровской области, член региональной Общественной палаты. Был дважды ранен, награжден двумя медалями "За отвагу". При вторжении ВСУ в Курскую область возглавил добровольческий отряд Ассоциации ветеранов СВО, занимался эвакуацией мирного населения.