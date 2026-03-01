Рейтинг@Mail.ru
Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.03.2026 (обновлено: 08:05 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/kchastniki-2077203854.html
Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах
Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах - РИА Новости, 01.03.2026
Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T08:00:00+03:00
2026-03-01T08:05:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077197831_0:271:2954:1933_1920x0_80_0_0_ca67f276b55bdb8dbac2009c0b837cd3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077197831_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_1d0895037b0cd2ec2130d66c25ec7670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В феврале 2024 года Владимир Путин объявил о запуске программы "Время героев". Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Программа стартовала 1 марта.

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев

В феврале 2024 года Владимир Путин объявил о запуске программы "Время героев". Цель проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Программа стартовала 1 марта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

"Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — сказал глава государства.

На фото: губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, а в 2024-м стал первым участником "Времени героев", возглавившим целую область. Награжден орденом Мужества.

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем рабочем кабинете в здании правительства Тамбовской области

"Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — сказал глава государства.

На фото: губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, а в 2024-м стал первым участником "Времени героев", возглавившим целую область. Награжден орденом Мужества.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram

За два года более 80 участников программы заняли новые должности.

На фото: помощник управляющего директора по развитию беспилотных систем корпорации "Ростех" Геннадий Новиков. За боевые заслуги награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За отвагу".

Помощник управляющего директора по развитию беспилотных систем корпорации Ростех Геннадий Новиков

За два года более 80 участников программы заняли новые должности.

На фото: помощник управляющего директора по развитию беспилотных систем корпорации "Ростех" Геннадий Новиков. За боевые заслуги награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За отвагу".

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
3 из 11
© Фото : МАРИЯ КОСТЮК/Telegram

Руководителем программы стала Мария Костюк — мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего при выполнении воинского долга в зоне СВО.

В ноябре 2024 года президент назначил ее исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области, а в сентябре 2025-го она победила на выборах в регионе.

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк

Руководителем программы стала Мария Костюк — мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего при выполнении воинского долга в зоне СВО.

В ноябре 2024 года президент назначил ее исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области, а в сентябре 2025-го она победила на выборах в регионе.

© Фото : МАРИЯ КОСТЮК/Telegram
4 из 11
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

Еще один участник "Времени героев" Артем Жога занимает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта" сперва под командованием Арсена Павлова (Моторолы), а затем — своего сына Владимира Жоги. В 2022-м, после гибели сына, возглавил подразделение.

Награжден орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Герой ДНР.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога

Еще один участник "Времени героев" Артем Жога занимает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта" сперва под командованием Арсена Павлова (Моторолы), а затем — своего сына Владимира Жоги. В 2022-м, после гибели сына, возглавил подразделение.

Награжден орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Герой ДНР.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
5 из 11
© Фото : Станислав Кочев/Telegram

В сентябре 2025 года заместителем председателя Государственного совета Республики Коми стал Станислав Кочев — гвардии лейтенант, Герой России. С первых дней СВО сражался на Украине. Летом 2023-го, во время контрнаступления ВСУ, его подразделение отличилось в районе Работино. Имя Кочева присвоено средней школе в Сыктывкаре.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Станислав Кочев

В сентябре 2025 года заместителем председателя Государственного совета Республики Коми стал Станислав Кочев — гвардии лейтенант, Герой России. С первых дней СВО сражался на Украине. Летом 2023-го, во время контрнаступления ВСУ, его подразделение отличилось в районе Работино. Имя Кочева присвоено средней школе в Сыктывкаре.

© Фото : Станислав Кочев/Telegram
6 из 11
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Герой России Игорь Юргин командовал штурмовым отрядом мотострелкового полка. В сентябре 2024 года он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, а в мае 2025-го — директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения.

Герой РФ, участник программы Время героев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Юргин

Герой России Игорь Юргин командовал штурмовым отрядом мотострелкового полка. В сентябре 2024 года он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, а в мае 2025-го — директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
7 из 11
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram

Анатолий Сысоев участвовал в СВО с самого начала в феврале 2022 года. Проявил мужество и находчивость при выполнении заданий на различных направлениях. Под его руководством подразделению удалось срочно возвести понтонные переправы. Умелые действия подчиненных позволили избежать потерь как среди личного состава, так и среди гражданских.

В мае 2024-го получил медаль "Золотая Звезда" Героя России, а сентябре 2025-го стал помощником губернатора Тверской области.

Помощник губернатора Тверской области Анатолий Сысоев

Анатолий Сысоев участвовал в СВО с самого начала в феврале 2022 года. Проявил мужество и находчивость при выполнении заданий на различных направлениях. Под его руководством подразделению удалось срочно возвести понтонные переправы. Умелые действия подчиненных позволили избежать потерь как среди личного состава, так и среди гражданских.

В мае 2024-го получил медаль "Золотая Звезда" Героя России, а сентябре 2025-го стал помощником губернатора Тверской области.

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
8 из 11
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram

Денис Диденко — военный в третьем поколении, прошел путь от офицера отдела анализа и обработки информации командно-разведывательного центра до заместителя командира батальона отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова. В феврале 2025-го назначен главным советником управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Главный советник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Денис Диденко

Денис Диденко — военный в третьем поколении, прошел путь от офицера отдела анализа и обработки информации командно-разведывательного центра до заместителя командира батальона отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Награжден орденом Мужества и медалью Суворова. В феврале 2025-го назначен главным советником управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
9 из 11
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

Владимир Сайбель занимает пост заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД".

Кадровый офицер, осенью 2022 года был призван в армию во время частичной мобилизации. Выполнял боевые задачи в лесах Серебрянского лесничества в Луганской области. В июле 2023 года в одном из боев Сайбель был тяжело ранен, но продолжал командовать группой. Удостоен звания Героя России.

Заместитель начальника департамента социального развития ОАО РЖД, координатор направления Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей народной программы партии Единая Россия Владимир Сайбель

Владимир Сайбель занимает пост заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД".

Кадровый офицер, осенью 2022 года был призван в армию во время частичной мобилизации. Выполнял боевые задачи в лесах Серебрянского лесничества в Луганской области. В июле 2023 года в одном из боев Сайбель был тяжело ранен, но продолжал командовать группой. Удостоен звания Героя России.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Алексей Савин — руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Кемеровской области, член региональной Общественной палаты. Был дважды ранен, награжден двумя медалями "За отвагу". При вторжении ВСУ в Курскую область возглавил добровольческий отряд Ассоциации ветеранов СВО, занимался эвакуацией мирного населения.

Алексей Савин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Кемеровской области, член Общественной палаты Кемеровской области, в городе Кемерово

Алексей Савин — руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Кемеровской области, член региональной Общественной палаты. Был дважды ранен, награжден двумя медалями "За отвагу". При вторжении ВСУ в Курскую область возглавил добровольческий отряд Ассоциации ветеранов СВО, занимался эвакуацией мирного населения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала