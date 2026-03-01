Подлинная элита. Программа "Время героев" в лицах

"Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — сказал глава государства.

На фото: губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, а в 2024-м стал первым участником "Времени героев", возглавившим целую область. Награжден орденом Мужества.