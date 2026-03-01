Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты - РИА Новости, 01.03.2026
10:57 01.03.2026
В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты
В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты - РИА Новости, 01.03.2026
В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты
Пожар вспыхнул в индустриальной зоне в южном пригороде столицы Катара на месте падения обломков ракеты при отражении атаки из Ирана, сообщило МВД в социальной... РИА Новости, 01.03.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты

Пожар начался в промышленной зоне после падения обломков ракеты в Дохе

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в индустриальной зоне в южном пригороде столицы Катара на месте падения обломков ракеты при отражении атаки из Ирана, сообщило МВД в социальной сети Х.
"Сотрудники службы гражданской обороны тушат ограниченный по площади пожар в индустриальной зоне, который возник после падения обломков после уничтожения ракеты", - сказали в министерстве.
При этом ведомство уточнило, что жертв и пострадавших при падении обломков нет.
Крупная индустриальная зона с промышленными предприятиями расположена в южном пригороде Дохи. Над этим районом силы ПВО Катара сбивают наибольшее число летящих из Ирана ракет, которые нацелены на авиабазу США Аль-Удейд на севере катарской столицы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
