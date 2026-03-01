В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты

ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в индустриальной зоне в южном пригороде столицы Катара на месте падения обломков ракеты при отражении атаки из Ирана, сообщило МВД в социальной сети Х.
"Сотрудники службы гражданской обороны тушат ограниченный по площади пожар в индустриальной зоне, который возник после падения обломков после уничтожения ракеты", - сказали в министерстве.
При этом ведомство уточнило, что жертв и пострадавших при падении обломков нет.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
