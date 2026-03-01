Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар

В пригороде Дохи вспыхнул пожар после падения обломков ракеты

ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в индустриальной зоне в южном пригороде столицы Катара на месте падения обломков ракеты при отражении атаки из Ирана, сообщило МВД в социальной сети Х.

"Сотрудники службы гражданской обороны тушат ограниченный по площади пожар в индустриальной зоне, который возник после падения обломков после уничтожения ракеты", - сказали в министерстве.

При этом ведомство уточнило, что жертв и пострадавших при падении обломков нет.

Крупная индустриальная зона с промышленными предприятиями расположена в южном пригороде Дохи . Над этим районом силы ПВО Катара сбивают наибольшее число летящих из Ирана ракет, которые нацелены на авиабазу США Аль-Удейд на севере катарской столицы.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока