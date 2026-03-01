Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото

© REUTERS / Mohammed Salem Дым на месте взрыва в Дохе

В Катаре прозвучали сигналы предупреждения о новой воздушной тревоге

ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сигналы предупреждения о новой воздушной тревоге прозвучали в воскресенье утром на мобильных телефонах жителей Катара перед отражением очередной атаки из Ирана, передает корреспондент РИА Новости.

По данным корреспондента, даже стоящие на беззвучном режиме мобильные телефоны стали издавать очень громкие, резкие звуки сирены, на экранах появилось предупреждение о необходимости "укрыться в закрытых помещениях и не выходить на улицу" из-за опасности воздушной атаки.

Сигнал прозвучал, когда детям нужно было подключаться для занятий в школах онлайн, которые с воскресенья из-за ситуации в регионе были переведены на дистанционное обучение.

По данным РИА Новости, в небе над Дохой слышны гулкие разрывы от работы сил ПВО, а также сирены машин скорой помощи.