Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16 - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/katar-2077577030.html
Число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16
Число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16 - РИА Новости, 01.03.2026
Число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16
Число пострадавших в Катаре с начала иранских атак выросло до 16, сообщило министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:46:00+03:00
2026-03-01T04:46:00+03:00
в мире
катар
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:273:2673:1776_1920x0_80_0_0_c8b30e48b043375e5ec851f586e43a3f.jpg
https://ria.ru/20260301/udar-2077575892.html
катар
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:0:2369:1776_1920x0_80_0_0_79030169b0dc733fc99b4c757f9a33c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16

МВД Катара сообщило о 16 пострадавших в результате атак Ирана

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Число пострадавших в Катаре с начала иранских атак выросло до 16, сообщило министерство внутренних дел страны.
Ранее информационный офис правительства в заявлении для прессы сообщал о восьми пострадавших.
"Было зафиксировано восемь новых пострадавших. Общее число пострадавших с начала атак достигло 16", - говорится в заявлении МВД Катара.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана
Вчера, 04:27
 
В миреКатарСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала