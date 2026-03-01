https://ria.ru/20260301/katar-2077553324.html
Катар вызвал иранского посла на фоне ударов по катарской территории
Катар вызвал иранского посла на фоне ударов по катарской территории - РИА Новости, 01.03.2026
Катар вызвал иранского посла на фоне ударов по катарской территории
Министерство иностранных дел Катара заявило, что вызвало посла Ирана и выразило ему протест в связи с ударами по территории страны. РИА Новости, 01.03.2026
Катар вызвал иранского посла на фоне ударов по катарской территории
Катар выразил протест Ирану на фоне ударов по катарской территории