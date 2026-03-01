Рейтинг@Mail.ru
На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 01.03.2026 (обновлено: 01:19 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/kartinka-2077562065.html
На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда
На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда - РИА Новости, 01.03.2026
На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда
Картинка с пылающим мечом пророка Мухаммеда была опубликована на странице верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальной сети Х после слов президента... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:18:00+03:00
2026-03-01T01:19:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али хаменеи
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467314_0:130:2490:1531_1920x0_80_0_0_24bfbad918f48f3abfac89cc3b51c6a7.jpg
https://ria.ru/20260301/gibel-2077561151.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467314_139:0:2352:1660_1920x0_80_0_0_4f3678e3ac92420dd759f25849918770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда

На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом "Зульфикар"

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Картинка с пылающим мечом пророка Мухаммеда была опубликована на странице верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальной сети Х после слов президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы погиб.
На самой картинке, опубликованной на странице Хаменеи в социальной сети X, изображен почитаемый в Иране первый шиитский имам Али с горящим в руке мечом с раздвоенным клинком – легендарным мечом пророка Мухаммеда под названием "Зульфикар". Согласно исламским легендам, этот меч был наследован имамом Али самого пророка, он обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Израиль сообщил о гибели первого человека в результате ракетных атак Ирана
Вчера, 01:11
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала