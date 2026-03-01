На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Картинка с пылающим мечом пророка Мухаммеда была опубликована на странице верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальной сети Х после слов президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы погиб.
На самой картинке, опубликованной на странице Хаменеи в социальной сети X, изображен почитаемый в Иране первый шиитский имам Али с горящим в руке мечом с раздвоенным клинком – легендарным мечом пророка Мухаммеда под названием "Зульфикар". Согласно исламским легендам, этот меч был наследован имамом Али самого пророка, он обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.