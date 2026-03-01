На странице Али Хаменеи в X опубликовали картинку с мечом пророка Мухаммеда

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Картинка с пылающим мечом пророка Мухаммеда была опубликована на странице верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальной сети Х после слов президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы погиб.