"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, что гибель верховного лидера Али Хаменеи стала "переломным моментом в истории Ирана", а народ страны получит "больше свободы".

"Вас считают идиоткой, и все "партнеры" игнорируют ваши звонки, потому что никто не воспринимает вас всерьез", — отметил @SoberOptimist.

"Буквально никому нет дела до того, что вы или фон дер Ляйен скажете по какому-либо поводу. Особенно лидерам Ближнего Востока . Уходите", — пишет @ljquinn.

"Как вам не стыдно. Нападение на суверенное государство незаконно, но у вас не хватает смелости сказать это, по крайней мере, когда речь идёт о США или Израиле", — отметил @AbdullahIh51299.

"Это лучший словесный салат, который я когда-либо видел. Спасибо, госпожа Каллас, вы в этом мастер!" — сыронизировал @parody_xavier.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.