"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
15:45 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, что гибель верховного лидера Али Хаменеи стала "переломным моментом в... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
ближний восток
марко рубио
али хаменеи
кайя каллас
оон
сша
иран
ближний восток
1920
1920
true
в мире, сша, иран, ближний восток, марко рубио, али хаменеи, кайя каллас, оон
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Марко Рубио, Али Хаменеи, Кайя Каллас, ООН

"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, что гибель верховного лидера Али Хаменеи стала "переломным моментом в истории Ирана", а народ страны получит "больше свободы".
"Вас считают идиоткой, и все "партнеры" игнорируют ваши звонки, потому что никто не воспринимает вас всерьез", — отметил @SoberOptimist.
"Буквально никому нет дела до того, что вы или фон дер Ляйен скажете по какому-либо поводу. Особенно лидерам Ближнего Востока. Уходите", — пишет @ljquinn.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Глумление Украины над убийством Хаменеи разозлило Запад
Вчера, 14:43
"Даже Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Это весьма показательно, насколько она глупа", — подчеркнул @chenweihua.
"Как вам не стыдно. Нападение на суверенное государство незаконно, но у вас не хватает смелости сказать это, по крайней мере, когда речь идёт о США или Израиле", — отметил @AbdullahIh51299.
"Это лучший словесный салат, который я когда-либо видел. Спасибо, госпожа Каллас, вы в этом мастер!" — сыронизировал @parody_xavier.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране поразило Запад
Вчера, 08:50

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Сложно защититься". СМИ раскрыли, что Иран приготовил США и Израилю
Вчера, 13:23
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреСШАИранБлижний ВостокМарко РубиоАли ХаменеиКайя КалласООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
