Израиль нанес удары по ракетным установкам и ПВО Ирана
22:05 01.03.2026 (обновлено: 22:11 01.03.2026)
Израиль нанес удары по ракетным установкам и ПВО Ирана
ВВС Израиля нанесли более 30 ударов по ракетным установкам и ПВО Ирана, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.03.2026
2026
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар – РИА Новости. ВВС Израиля нанесли более 30 ударов по ракетным установкам и ПВО Ирана, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В ходе операции "Рык льва" ВВС Израиля нанесли более 30 ударов по баллистическим ракетам и системам противоракетной обороны Ирана с целью нанести ущерб ракетным комплексам иранского режима и максимально сократить обстрелы территории Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛ наносят удары по военным объектам в Иране.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
