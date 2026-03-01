https://ria.ru/20260301/izrail-2077736881.html
Израиль зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана
Израиль зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Израиль зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетных запуск со стороны Ирана по территории еврейского государства, системы ПВО ведут перехват, сообщила РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:37:00+03:00
2026-03-01T21:37:00+03:00
2026-03-01T21:43:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_b4c26a7e60477be3605a278fae8f7fe3.jpg
https://ria.ru/20260301/bolnitsa-2077732368.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5cf5c9e03300a42e82f457eee939a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана
Израиль зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана, работает ПВО