Израиль начал серию новых ударов по Тегерану
Израиль начал серию новых ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по столице Ирана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 01.03.2026
2026
Армия Израиля заявила о начале серии новых ударов по Тегерану