Израиль начал серию новых ударов по Тегерану - РИА Новости, 01.03.2026
18:07 01.03.2026 (обновлено: 18:13 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/izrail-2077706741.html
Израиль начал серию новых ударов по Тегерану
Израиль начал серию новых ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по столице Ирана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:07:00+03:00
2026-03-01T18:13:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тегеран (город)
Израиль начал серию новых ударов по Тегерану

Армия Израиля заявила о начале серии новых ударов по Тегерану

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по столице Ирана, сообщила пресс-служба армии.
"ВВС Израиля начали серию ударов по Тегерану", - говорится в сообщении пресс-службы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США сообщили о гибели трех военных в ходе операции против Ирана
