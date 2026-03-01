https://ria.ru/20260301/izrail-2077683400.html
При взрыве в центре Израиля погибли восемь человек
При взрыве в центре Израиля погибли восемь человек - РИА Новости, 01.03.2026
При взрыве в центре Израиля погибли восемь человек
При взрыве в центральной части Израиля после иранского удара погибли восемь человек, заявили в медслужбе. РИА Новости, 01.03.2026
При взрыве в центре Израиля погибли восемь человек
При взрыве в районе Бейт-Шемеш в Израиле погибли восемь человек ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар — РИА Новости. При взрыве в центральной части Израиля после иранского удара погибли восемь человек, заявили в медслужбе.
"В районе Бейт-Шемеш медики и парамедики констатировали смерть восьми раненых", — сообщили там.
Еще примерно 17 раненым оказывают помощь. Двое из них в тяжелом состоянии, один — средней тяжести, 14 — с легкими ранениями.
КСИР Ирана называл целями ударов военные объекты Израиля.
российский мид рекомендует соотечественникам выезжать из Израиля по суше в Египет или Иорданию.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против
Ирана
. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США
Дональд Трамп
, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак
США
и
Израиля
также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на
Ближнем Востоке
. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В
России
заявили, что операция
Вашингтона
и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД
Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.