Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из-за конфликта с Ираном
13:14 01.03.2026
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из-за конфликта с Ираном
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 3 марта из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщила в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Следы ракет в небе Израиля
Следы ракет в небе Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 3 марта из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщила в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
В субботу израильское управление аэропортов объявило, что Израиль закрыл воздушное пространство после "превентивного" удара по Ирану.
"В соответствии с указаниями органов безопасности и в связи с продлением закрытия воздушного пространства Израиля все рейсы El Al и Sun Dor, запланированные до завтрашнего дня, 2 марта, включая рейсы, которые должны были вылететь до 2.00 (3.00 мск) ночи с 2 на 3 марта, а также соответствующие обратные рейсы были отменены", - говорится в сообщении авиакомпании.
Пресс-служба добавила, что пассажиров, чьи рейсы отменили из-за конфликта с Ираном, оповестили об этом.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае туристы из России не могут заселиться в номера
Вчера, 10:26
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
