Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из-за конфликта с Ираном
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из-за конфликта с Ираном - РИА Новости, 01.03.2026
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из-за конфликта с Ираном
Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 3 марта из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщила в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 01.03.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 3 марта из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщила в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика.
В субботу израильское управление аэропортов объявило, что Израиль закрыл воздушное пространство после "превентивного" удара по Ирану.
"В соответствии с указаниями органов безопасности и в связи с продлением закрытия воздушного пространства Израиля все рейсы El Al и Sun Dor, запланированные до завтрашнего дня, 2 марта, включая рейсы, которые должны были вылететь до 2.00 (3.00 мск) ночи с 2 на 3 марта, а также соответствующие обратные рейсы были отменены", - говорится в сообщении авиакомпании.
Пресс-служба добавила, что пассажиров, чьи рейсы отменили из-за конфликта с Ираном, оповестили об этом.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.