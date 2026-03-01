Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы из-за конфликта с Ираном

"В соответствии с указаниями органов безопасности и в связи с продлением закрытия воздушного пространства Израиля все рейсы El Al и Sun Dor, запланированные до завтрашнего дня, 2 марта, включая рейсы, которые должны были вылететь до 2.00 (3.00 мск) ночи с 2 на 3 марта, а также соответствующие обратные рейсы были отменены", - говорится в сообщении авиакомпании.