СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана
СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана
Израиль взломал популярное иранское приложение для молитв BadeSaba Calendar, чтобы призывать военнослужащих иранских ВС "свергнуть власть" в Иране, сообщает... РИА Новости, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Израиль взломал популярное иранское приложение для молитв BadeSaba Calendar, чтобы призывать военнослужащих иранских ВС "свергнуть власть" в Иране, сообщает газет Wall Street Journal
со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, приложение BadeSaba Calendar помогает мусульманам отслеживать время молитвы.
"Израиль взломал популярное иранское приложение для молитв, чтобы рассылать уведомления на миллионы телефонов, подстрекая военнослужащих страны пойти против режима", - пишет издание.
Как объясняет Wall Street Journal со ссылкой на скриншоты, размещенные в неназванных соцсетях, пользователи приложения получили в субботу утром уведомления на фарси, в которых было написано "помощь прибыла".
Ранее агентство Tasnim сообщало, что информационное агентство IRNA и ряд иранских новостных сайтов были взломаны в результате кибератак.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.