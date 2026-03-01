СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана

"Израиль взломал популярное иранское приложение для молитв, чтобы рассылать уведомления на миллионы телефонов, подстрекая военнослужащих страны пойти против режима", - пишет издание.

Как объясняет Wall Street Journal со ссылкой на скриншоты, размещенные в неназванных соцсетях, пользователи приложения получили в субботу утром уведомления на фарси, в которых было написано "помощь прибыла".