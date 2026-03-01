Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
06:46 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/izrail-2077585513.html
СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана
СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Израиль взломал приложение для молитв для подстрекания военных Ирана

WSJ: Израиль взломал иранское приложение для молитв для подстрекания военных

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Израиль взломал популярное иранское приложение для молитв BadeSaba Calendar, чтобы призывать военнослужащих иранских ВС "свергнуть власть" в Иране, сообщает газет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, приложение BadeSaba Calendar помогает мусульманам отслеживать время молитвы.
Удары американских военных по Ирану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Военные США показали кадры ударов по Ирану
Вчера, 06:00
"Израиль взломал популярное иранское приложение для молитв, чтобы рассылать уведомления на миллионы телефонов, подстрекая военнослужащих страны пойти против режима", - пишет издание.
Как объясняет Wall Street Journal со ссылкой на скриншоты, размещенные в неназванных соцсетях, пользователи приложения получили в субботу утром уведомления на фарси, в которых было написано "помощь прибыла".
Ранее агентство Tasnim сообщало, что информационное агентство IRNA и ряд иранских новостных сайтов были взломаны в результате кибератак.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Работающие с российскими туристами в Израиле туркомпании отменяют поездки
Вчера, 06:40
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
