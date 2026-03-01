Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
03:46 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что проводит операции по поиску и извлечению людей, оказавшихся под завалами после иранского удара в центральной... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана

Армия Израиля сообщила, что извлекает людей из-под завалов после иранского удара

© REUTERS / Itai RonЖители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль
Жители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Itai Ron
Жители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что проводит операции по поиску и извлечению людей, оказавшихся под завалами после иранского удара в центральной части страны.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что ПВО страны негерметична на фоне очередных пусков ракет из Ирана по территории страны.
"Военные действуют на месте происшествия в центральном Израиле... Военные и спасатели проводят обширные поиски и операции по извлечению людей, оказавшихся под завалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Армия Израиля сообщила об ударах по системам запуска ракет и ПВО Ирана
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
