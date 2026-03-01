https://ria.ru/20260301/izrail-2077574071.html
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что проводит операции по поиску и извлечению людей, оказавшихся под завалами после иранского удара в центральной... РИА Новости, 01.03.2026
