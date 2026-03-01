Источник рассказал, от чего зависит закрытие Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива будет зависеть от продолжительности и характера военного конфликта Ирана с США и Израилем, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.

"Иран располагает мощным вооружением, включая передовые ракеты, а также располагает таким средством, как перекрытие пролива, о котором говорили годами, но только теперь мы впервые является свидетелями применения этого средства на практике", - добавил он.