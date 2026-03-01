Источник рассказал, от чего зависит закрытие Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива будет зависеть от продолжительности и характера военного конфликта Ирана с США и Израилем, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Закрытие Ормузского пролива окажет существенное влияние на мировую торговлю. Этот вопрос во многом будет зависеть от хода военных действий, а именно от того, как они будут развиваться и в какой степени обе стороны будут готовы использовать свои мощные вооружения", - сказал источник.
Он добавил, что Иран считает своим законным правом перекрыть пролив. По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана годами доминировал в Ормузском проливе, размещая свои оборонную и в военную инфраструктуру в соответствии с географией региона.
"Иран располагает мощным вооружением, включая передовые ракеты, а также располагает таким средством, как перекрытие пролива, о котором говорили годами, но только теперь мы впервые является свидетелями применения этого средства на практике", - добавил он.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив. Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Он является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.