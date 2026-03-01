Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива окажет влияние на мировую экономику, не исключено, что страны могут усилить давление на Иран из-за его решения перекрыть пролив, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.