Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива окажет влияние на мировую экономику, не исключено, что страны могут усилить давление на Иран из-за его решения перекрыть пролив, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Закрытие Ормузского пролива оказало бы огромное влияние на мировую экономику, поскольку по нему проходят огромные объемы нефти, энергоносителей и товаров. Нарушение этого процесса создало бы сильное экономическое давление и заставило бы страны усилить политическое давление на Иран, чтобы определить исход войны", - сказал источник.
Он отметил, что перекрытие пролива является "очень мощным инструментом" в распоряжении Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив. Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Он является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.