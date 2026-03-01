Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
21:23 01.03.2026
Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива
Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 01.03.2026
Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива окажет влияние на мировую экономику, не исключено, что страны могут усилить давление на Иран из-за его решения перекрыть пролив,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:23:00+03:00
2026-03-01T21:23:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
в мире, иран, ормузский пролив, тегеран (город), аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива

РИА Новости: страны усилят давление на Иран, если тот перекроет Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива окажет влияние на мировую экономику, не исключено, что страны могут усилить давление на Иран из-за его решения перекрыть пролив, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Закрытие Ормузского пролива оказало бы огромное влияние на мировую экономику, поскольку по нему проходят огромные объемы нефти, энергоносителей и товаров. Нарушение этого процесса создало бы сильное экономическое давление и заставило бы страны усилить политическое давление на Иран, чтобы определить исход войны", - сказал источник.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Вчера, 17:12
Он отметил, что перекрытие пролива является "очень мощным инструментом" в распоряжении Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив. Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Он является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считают в Турции
13 января, 13:38
 
