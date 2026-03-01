Рейтинг@Mail.ru
КСИР утверждает, что уничтожил еще один американский БПЛА MQ-9 Reaper - РИА Новости, 01.03.2026
23:36 01.03.2026
КСИР утверждает, что уничтожил еще один американский БПЛА MQ-9 Reaper
в мире
сша
иран
исфахан
военная операция сша и израиля против ирана
Новости
в мире, сша, иран, исфахан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Исфахан, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР утверждает, что уничтожил еще один американский БПЛА MQ-9 Reaper

Fars: Иран сбил еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил еще один американский БПЛА MQ-9 Reaper, он упал в провинции Исфахан на юге страны, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"В провинции Исфахан был сбит еще один беспилотник MQ-9 Reaper", - говорится в заявлении, его приводит иранское агентство Fars.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Иран сбил еще два израильских беспилотника Hermes
