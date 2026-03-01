Рейтинг@Mail.ru
Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана
23:30 01.03.2026 (обновлено: 23:44 01.03.2026)
Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана
Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана - РИА Новости, 01.03.2026
Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником между США и Ираном, заявил, что шанс для дипломатии остается, несмотря на войну, Вашингтон и Тегеран... РИА Новости, 01.03.2026
Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником между США и Ираном, заявил, что шанс для дипломатии остается, несмотря на войну, Вашингтон и Тегеран были близки к "беспрецедентному" соглашению в Женеве.
"Хочу сказать открыто – шанс для дипломатии еще остался. На переговорах в Женеве был достигнут значительный прогресс к беспрецедентному соглашению между Ираном и США, и хотя была надежда избежать войны, война не должна означать, что надежды на мир больше нет. Я все еще верю в силу дипломатии в разрешении этого конфликта. Чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше для всех", - написал Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.
Аракчи: после атак США в военных возможностях Ирана ничего не изменилось
Вчера, 20:00
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном в Женеве при посредничестве Омана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США
Вчера, 16:59
 
