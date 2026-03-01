Между США и Ираном остается шанс для дипломатии, заявили в МИД Омана

СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником между США и Ираном, заявил, что шанс для дипломатии остается, несмотря на войну, Вашингтон и Тегеран были близки к "беспрецедентному" соглашению в Женеве.