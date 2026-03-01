Рейтинг@Mail.ru
КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Иране, сообщил SNN
23:23 01.03.2026 (обновлено: 00:00 02.03.2026)
КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Иране, сообщил SNN
КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Иране, сообщил SNN
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) уничтожили два израильских беспилотника Hermes в небе над Тебризом и Хорремабадом
КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Иране, сообщил SNN

SNN: КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Иране

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) уничтожили два израильских беспилотника Hermes в небе над Тебризом и Хорремабадом на северо-западе Ирана, сообщает телеканал SNN.
"ВКС КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Тебризе и Хорремабаде", - говорится в сообщении.
КСИР также сообщил об уничтожении еще двух беспилотников Hermes в небе над городами Исфахан и Джем в центральной и южной части страны соответственно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
