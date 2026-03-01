КСИР сбили два израильских беспилотника Hermes в Иране, сообщил SNN

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) уничтожили два израильских беспилотника Hermes в небе над Тебризом и Хорремабадом на северо-западе Ирана, сообщает телеканал SNN.
КСИР также сообщил об уничтожении еще двух беспилотников Hermes в небе над городами Исфахан и Джем в центральной и южной части страны соответственно.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
