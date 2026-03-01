https://ria.ru/20260301/iran-2077742337.html
Азербайджан эвакуировал группу из порядка 15 россиян из Ирана
Азербайджан эвакуировал группу из порядка 15 россиян из Ирана
2026-03-01T22:40:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
