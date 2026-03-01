Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077740020.html
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране
Военная операция США и Израиля против Ирана не приведет к смене режима в Тегеране, передает Al Jazeera. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:20:00+03:00
2026-03-01T22:20:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077730349_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_35175c9191e41eeba265482655bb0293.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077720377.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077711564.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077672788.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077730349_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_5b9b084cc1b4b1ad8f39ea4a9f3e476c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране

Al Jazeera: удары США и Израиля не приведут к смене режима в Иране

© AnadoluДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Anadolu
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана не приведет к смене режима в Тегеране, передает Al Jazeera.
"Удары по обезглавливанию" со стороны США и Израиля, вероятно, продолжатся, но даже в случае успеха они не приведут к смене режима", — говорится в материале.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Нас ждут потери". В США рассказали о произошедшей трагедии из-за Ирана
Вчера, 19:49
Аналитики считают, что основной задачей американских властей "станет поиск соглашения о прекращении огня", причем позиции Ирана на переговорах усилятся, а Трампу придется резко менять риторику.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:44
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала