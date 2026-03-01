https://ria.ru/20260301/iran-2077740020.html
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране
Военная операция США и Израиля против Ирана не приведет к смене режима в Тегеране, передает Al Jazeera. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:20:00+03:00
2026-03-01T22:20:00+03:00
2026-03-01T22:20:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077730349_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_35175c9191e41eeba265482655bb0293.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077720377.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077711564.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077672788.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077730349_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_5b9b084cc1b4b1ad8f39ea4a9f3e476c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали, с каким разочарование столкнутся США в Иране
Al Jazeera: удары США и Израиля не приведут к смене режима в Иране