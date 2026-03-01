Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера, сообщает портал немецкого журнала Spiegel со ссылкой на источники.
"Иран нанес удары и по военным базам, где размещены солдаты бундесвера", - пишет издание.
По информации военных, на которых ссылается Spiegel, все цели были перехвачены средствами ПВО. Один американский военнослужащий получил лёгкие ранения из-за падающих обломков. Пострадавших среди немецких военных нет.
Тем не менее отмечалось, что на данный момент немецкая армия сохраняет присутствие на небольшой военно-воздушной базе на востоке Иордании, а также располагает подразделениями на американской базе Аль-Удейд.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.