Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера, сообщает портал немецкого журнала Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера, сообщает портал немецкого журнала Spiegel со ссылкой на источники.

"Иран нанес удары и по военным базам, где размещены солдаты бундесвера", - пишет издание.

По его данным, с утра субботы по многонациональной базе рядом с аэропортом Эрбиль на севере Ирака , а также по полевому лагерю в Аль-Азрак на востоке Иордании были выпущены несколько ракет и беспилотников. Последние пуски зафиксированы в воскресенье утром.

По информации военных, на которых ссылается Spiegel, все цели были перехвачены средствами ПВО. Один американский военнослужащий получил лёгкие ранения из-за падающих обломков. Пострадавших среди немецких военных нет.

Ранее Spiegel сообщал, что Германия свела до "абсолютного минимума" свой контингент в Ираке на фоне опасений возможной эскалации между США Ираном в регионе.

Тем не менее отмечалось, что на данный момент немецкая армия сохраняет присутствие на небольшой военно-воздушной базе на востоке Иордании, а также располагает подразделениями на американской базе Аль-Удейд.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.