Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
22:08 01.03.2026
Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ
Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ
Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера, сообщает портал немецкого журнала... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
РИА Новости
Новости
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, ирак
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
Иран атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, пишут СМИ

Spiegel: Иран атаковал базы в Ираке и Иордании, где размещены военные бундесвера

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера, сообщает портал немецкого журнала Spiegel со ссылкой на источники.
"Иран нанес удары и по военным базам, где размещены солдаты бундесвера", - пишет издание.
Взрыв в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения
28 февраля, 13:49
По его данным, с утра субботы по многонациональной базе рядом с аэропортом Эрбиль на севере Ирака, а также по полевому лагерю в Аль-Азрак на востоке Иордании были выпущены несколько ракет и беспилотников. Последние пуски зафиксированы в воскресенье утром.
По информации военных, на которых ссылается Spiegel, все цели были перехвачены средствами ПВО. Один американский военнослужащий получил лёгкие ранения из-за падающих обломков. Пострадавших среди немецких военных нет.
Ранее Spiegel сообщал, что Германия свела до "абсолютного минимума" свой контингент в Ираке на фоне опасений возможной эскалации между США и Ираном в регионе.
Тем не менее отмечалось, что на данный момент немецкая армия сохраняет присутствие на небольшой военно-воздушной базе на востоке Иордании, а также располагает подразделениями на американской базе Аль-Удейд.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
КСИР оценил потери США более чем в 500 человек убитыми и ранеными
Вчера, 20:09
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Иране назвали цели для атак в странах Ближнего Востока
Вчера, 08:58
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против ИранаИрак
 
 
