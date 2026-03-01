https://ria.ru/20260301/iran-2077738813.html
Израильская армия зафиксировала пуск иранских ракет
Израильская армия зафиксировала пуск иранских ракет - РИА Новости, 01.03.2026
Израильская армия зафиксировала пуск иранских ракет
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля, ведет перехват. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:08:00+03:00
2026-03-01T22:08:00+03:00
2026-03-01T22:18:00+03:00
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20260301/izrail-2077738145.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран
Израильская армия зафиксировала пуск иранских ракет
ЦАХАЛ зафиксировала пуск иранских ракет