ОАЭ закрывают посольство в Тегеране
21:35 01.03.2026
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране
Объединенные Арабские Эмираты приняли решение закрыть посольство в Тегеране и отозвать посла и всех дипломатов из столицы Ирана на фоне эскалации в регионе,... РИА Новости, 01.03.2026
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране

ОАЭ закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла

Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты приняли решение закрыть посольство в Тегеране и отозвать посла и всех дипломатов из столицы Ирана на фоне эскалации в регионе, заявил МИД ОАЭ в воскресенье.
"ОАЭ объявляют о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла и всех членов дипмиссии в Иране", - говорится в пресс-релизе МИД ОАЭ.

