https://ria.ru/20260301/iran-2077736415.html
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране - РИА Новости, 01.03.2026
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране
Объединенные Арабские Эмираты приняли решение закрыть посольство в Тегеране и отозвать посла и всех дипломатов из столицы Ирана на фоне эскалации в регионе,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:35:00+03:00
2026-03-01T21:35:00+03:00
2026-03-01T21:43:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_eb2f87a554446a13208d67ab77acaa49.jpg
https://ria.ru/20260301/arakchi-2077736323.html
тегеран (город)
иран
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_71887a0efd9c38089577a6bb7ed90b68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране
ОАЭ закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла