Иракские шииты заявили об ударе дронами по американской базе в Эрбиле

"Исполняя наш религиозный долг и в возмездие за кровь павшего мученика Али Хусейни Хаменеи, а также в поддержку Исламской Республики Иран, наши отважные бойцы в воскресенье, 1 марта 2026 года, осуществили атаку с использованием группы БПЛА по американским базам в Эрбиле", - говорится в заявлении движения.