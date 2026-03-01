Иракские шииты заявили об ударе дронами по американской базе в Эрбиле

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Иракское шиитское военизированное движение "Сарая Аулия ад-Дам" заявило о нанесении удара дронами по американской базе в Эрбиле.
"Исполняя наш религиозный долг и в возмездие за кровь павшего мученика Али Хусейни Хаменеи, а также в поддержку Исламской Республики Иран, наши отважные бойцы в воскресенье, 1 марта 2026 года, осуществили атаку с использованием группы БПЛА по американским базам в Эрбиле", - говорится в заявлении движения.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
