Иракские шииты заявили об ударе дронами по американской базе в Эрбиле
21:02 01.03.2026
Иракские шииты заявили об ударе дронами по американской базе в Эрбиле
01.03.2026
Иракские шииты заявили об ударе дронами по американской базе в Эрбиле
Иракское шиитское военизированное движение "Сарая Аулия ад-Дам" заявило о нанесении удара дронами по американской базе в Эрбиле. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
эрбиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
эрбиль
в мире, иран, сша, эрбиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Эрбиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иракские шииты заявили об ударе дронами по американской базе в Эрбиле

"Сарая Аулия ад-Дам" заявило об ударе дронами по американской базе в Эрбиле

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Иракское шиитское военизированное движение "Сарая Аулия ад-Дам" заявило о нанесении удара дронами по американской базе в Эрбиле.
"Исполняя наш религиозный долг и в возмездие за кровь павшего мученика Али Хусейни Хаменеи, а также в поддержку Исламской Республики Иран, наши отважные бойцы в воскресенье, 1 марта 2026 года, осуществили атаку с использованием группы БПЛА по американским базам в Эрбиле", - говорится в заявлении движения.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАЭрбильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
