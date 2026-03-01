https://ria.ru/20260301/iran-2077730979.html
Авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближнем Востоке
Российские и зарубежные авиакомпании продолжают корректировать расписание полетов в связи с закрытием неба в странах Ближнего Востока, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
россия
