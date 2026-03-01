Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077730979.html
Авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближнем Востоке
Авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближнем Востоке
Российские и зарубежные авиакомпании продолжают корректировать расписание полетов в связи с закрытием неба в странах Ближнего Востока, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:58:00+03:00
2026-03-01T20:58:00+03:00
россия
ближний восток
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077471204_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_4efbb24438206ffbdd8dd1970f1c6f93.jpg
https://ria.ru/20260301/tegeran-2077728993.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077471204_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5d7af7580fe986694266ce43df4c6510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша
Россия, Ближний Восток, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США
Авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближнем Востоке

Авиакомпании корректируют расписание полетов из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании продолжают корректировать расписание полетов в связи с закрытием неба в странах Ближнего Востока, сообщили в Минтрансе РФ.
"Российские и зарубежные авиакомпании при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации продолжают корректировать расписание полетов в связи с закрытием воздушного пространства в странах Ближнего Востока", - говорится в сообщении министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В центральной части провинции Тегеран работает ПВО
Вчера, 20:47
 
РоссияБлижний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала