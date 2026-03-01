https://ria.ru/20260301/iran-2077729357.html
Иран не позволит США подрывать безопасность исламской республики
Иран не позволит США использовать территории других стран для подрыва безопасности исламской республики, рассказал РИА Новости иранский осведомленный источник. РИА Новости, 01.03.2026
