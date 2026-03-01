Рейтинг@Mail.ru
Иран не позволит США подрывать безопасность исламской республики - РИА Новости, 01.03.2026
20:49 01.03.2026 (обновлено: 20:50 01.03.2026)
Иран не позволит США подрывать безопасность исламской республики
Иран не позволит США использовать территории других стран для подрыва безопасности исламской республики, рассказал РИА Новости иранский осведомленный источник. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иран не позволит США использовать территории других стран для подрыва безопасности исламской республики, рассказал РИА Новости иранский осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, военные базы США с правовой точки зрения считаются частью территорий принимающих государств, но полностью находятся в распоряжении Соединенных Штатов.
"(Однако - ред.) Иран не может позволить, чтобы территория этих стран использовалась против его (иранской - ред.) безопасности", - сказал агентству источник.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Вчера, 15:45
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
