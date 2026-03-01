Рейтинг@Mail.ru
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
20:47 01.03.2026
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля
Офис государственного телевидения Ирана в Тегеране подвергся удару со стороны США и Израиля, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 01.03.2026
2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля

Fars: офис гостелевидения Ирана подвергся удару США и Израиля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Офис государственного телевидения Ирана в Тегеране подвергся удару со стороны США и Израиля, передает иранское агентство Fars.
"Часть офиса иранской гостелерадиокомпании Ирана подверглась удару со стороны США и Израиля", - говорится в сообщении.
Подробности не приводятся.

