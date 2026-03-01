https://ria.ru/20260301/iran-2077728845.html
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля
Офис государственного телевидения Ирана в Тегеране подвергся удару со стороны США и Израиля, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:47:00+03:00
2026-03-01T20:47:00+03:00
2026-03-01T20:47:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077728287.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: офис гостелевидения Ирана подвергся удару со стороны США и Израиля
Fars: офис гостелевидения Ирана подвергся удару США и Израиля