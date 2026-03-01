https://ria.ru/20260301/iran-2077728287.html
Иран уничтожил шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ в ОАЭ, сообщило Tasnim
Иран уничтожил шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ в ОАЭ, сообщило Tasnim - РИА Новости, 01.03.2026
Иран уничтожил шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ в ОАЭ, сообщило Tasnim
Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ в ОАЭ уничтожены в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:44:00+03:00
в мире
оаэ
иран
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
иран
