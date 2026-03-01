Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней
19:57 01.03.2026 (обновлено: 20:06 01.03.2026)
Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней
Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней - РИА Новости, 01.03.2026
Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удар по школе в республике бойней и военным преступлением. РИА Новости, 01.03.2026
РИА Новости
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, аббас аракчи
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней

Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней и военным преступлением

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удар по школе в республике бойней и военным преступлением.
В воскресенье представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что число погибших в результате удара по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, еще 95 человек получили ранения, это учащиеся школы.
"Они нанесли удар по школе... Это большая бойня. Это военное преступление", - заявил он в интервью телеканалу ABC.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Глава МИД Ирана назвал действия США актом агрессии
Вчера, 19:59
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильАббас Аракчи
 
 
